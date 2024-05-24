Министерство внутренних дел сообщило обстоятельства тройного убийства в селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области.

Само преступление произошло ночью 23 мая. В одном из домов нашли телах трех человек с признаками жестокой насильственной смерти — 26-летней женщины и двух ее детей.

Как рассказали в ведомстве, у подозреваемого К.Н. возник имущественный спор и конфликт с братом К.М.

В 2018 году К.Н. попытался убить брата, напав на него с ножом. Ему не удалось это сделать, и мужчину осудили на восемь лет по статье покушение на убийство. Решение принял Кара-Бууринский районный суд.

В марте 2023 года тот же суд отпустил мужчину под пробационный надзор. Спустя год, как сообщили в МВД, из-за старой обиды «он пришел к младшему брату с целью отомстить».

«Но по стечению обстоятельств брата там не оказалось, и он жестоко расправился с его семьей, убил жену и детей. После скрылся в сторону гор. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был ликвидирован при задержании», — рассказали в министерстве.

О тройном убийстве в Таласской области стало известно утром 24 мая. На месте происшествия правоохранители изъяли огнестрельное оружие и топор.