По версии милиции, блогер в мае 2023 года пришел в здание Джалал-Абадского городского суда, «где не подчинился требованиям судебного пристава и сорвал с него погоны». По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Блогера объявили в розыск. Эргешова задержали в феврале 2024 года в аэропорту «Манас».

Али Эргешев — автор ютуб-проекта «Эл билсин». Он публикует видеоролики о санитарном состоянии мест общественного питания и качестве услуг, оказываемых госучреждениями населению. У канала более 135 тысяч подписчиков.

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