Фемицид
Фемицид или феминицид – это убийство женщин на почве ненависти к женщинам при попустительстве государства.
Впервые широкое определение фемициду ООН дала в 2022 году: «Убийства женщин, совершенные интимным партнером или другими членами семьи (например, убийства чести) и совершенные другими знакомыми или незнакомыми преступниками с определенным образом действий или в определенных контекстах, указывающих на гендерные мотивы».
Учитывая, что в последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется много случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. Кроме того, женщины, находящиеся в ситуации семейного насилия, могут умереть не в день нанесения травм, а через некоторое время. И тогда их смерть вообще может не попасть в статистику насильственных смертей. Это так называемый «отложенный фемицид».
Фактически, пока фемицид не признается государством как отдельная проблема, настоящие масштабы этого преступления узнать невозможно.