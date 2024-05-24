По данным МВД, ночью 24 мая в одном из домов села Ак-Башат Айтматовского района Таласской области обнаружили тела трех граждан с признаками жестокой насильственной смерти — 26-летней женщины и двух ее детей.

Милиционеры установили подозреваемого, им оказался местный житель 1976 года рождения, ранее судимый за покушение на убийство. Сообщается, что он пытался скрыться в горах. При задержании мужчина был «ликвидирован» .

Фемицид или феминицид – это убийство женщин на почве ненависти к женщинам при попустительстве государства.

Впервые широкое определение фемициду ООН дала в 2022 году: «Убийства женщин, совершенные интимным партнером или другими членами семьи (например, убийства чести) и совершенные другими знакомыми или незнакомыми преступниками с определенным образом действий или в определенных контекстах, указывающих на гендерные мотивы».

Учитывая, что в последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется много случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. Кроме того, женщины, находящиеся в ситуации семейного насилия, могут умереть не в день нанесения травм, а через некоторое время. И тогда их смерть вообще может не попасть в статистику насильственных смертей. Это так называемый «отложенный фемицид».

Фактически, пока фемицид не признается государством как отдельная проблема, настоящие масштабы этого преступления узнать невозможно.