Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку заявления акына Аската Жетигена о применении пыток в его отношении в ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как уточнили в главном надзорном органе, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в СИН заявили, что информация о пытках акына «не соответствует действительности» и Жетиген не писал заявлений о применении к нему пыток в период нахождения в СИЗО-1. Также в Службе сообщили, что во время беседы арестованный дал устные и письменные пояснения о том, что за время содержания в СИЗО-1 Бишкека к нему не применялись какие-либо меры физического воздействия и пытки.

Также в СИН опубликовали объяснительную акына, в котором говорится, что он не подвергался пыткам в СИЗО, сейчас его здоровью и безопасности ничто не угрожает.

«У меня нет претензий к сокамерникам и сотрудникам учреждения СИН. Объяснительную написал собственноручно и верно», — отмечается в письме.

Кроме того, СМИ распространили видео, в котором акын также говорит, что его здоровью ничего не угрожает.

Однако, как уточняет «Азаттык», на заседании Свердловского райсуда Бишкека 23 мая Жетиген заявил, что его пытали в городском отделении ГКНБ, а СИЗО-1 он не упоминал.

«После решения суда 20 марта правоохранительные органы около часа пытали меня электрошокером, надевали на голову пакет и избивали в подвале городского отдела ГКНБ. Они требовали, чтобы я не выступал против власти и извинился, — сказал он и отметил, что обратился в Национальный центр против пыток и Институт омбудсмена.

Адвокат акына Самат Матцаков в интервью «Азаттыку» рассказал, что по заявлению Жетигена провели судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы. Но их результаты пока не готовы.

В ГКНБ заявление акына пока не комментировали.

Аската Жетигена арестовали 20 марта. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1. По словам адвокатки Венеры Будайбековой, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Сам Жетиген не согласен с обвинениями в свой адрес. По его словам, он в своем видеообращении не призывал к захвату власти и массовым беспорядкам.

Акын с 2021 года публиковал видео с критикой в адрес действующей власти. В частности, Жетиген высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, арестов активистов и реформ в сфере культуры.