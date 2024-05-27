Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призвала госорганы принять меры, чтобы обезопасить общество от преступников, отпущенных под пробацию.

С таким заявлением она выступила, комментируя убийство женщины и двух ее детей в Таласской области мужчиной, которого ранее отпустили под пробацию.

По данным акыйкатчы, в Кыргызстане растет насилие в отношении детей и женщин.

Также омбудсменка «настоятельно потребовала» от судебных органов и Минюста обратить внимание на вопрос применения пробации.

«Это не первый случай когда после того, как преступника отпустили под пробационный надзор, он приходит к жертвам насилия и совершает зверские преступления», — отметила она.

Акыйкатчы призвала госорганы принять все возможные меры, чтобы «обезопасить общество и жертв насилия от преступников, в отношении которых применена пробация».

О тройном убийстве в Таласской области стало известно 24 мая. Как сообщили в милиции, подозреваемый в убийстве был «ликвидирован» при задержании.

По данным МВД, подозреваемый в 2018 году был осужден на восемь лет лишения свободы за попытку убийства брата. В марте 2023 года мужчину отпустили под пробационный надзор. Спустя год, как сообщили в ведомстве, из-за старой обиды «он пришел к младшему брату с целью отомстить». Придя к нему домой, он не нашел брата и «жестоко расправился с его семьей, убил жену и детей».