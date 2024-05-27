Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил отмену моратория на разработку месторождений урана и тория. Такое решение депутаты приняли на заседании 27 мая.

По словам главы Минприроды Мелиса Тургунбаева, который был докладчиком по законопроекту, они будут мониторить современные технологии по добыче урана и тория, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

О том, что Кабмин предлагает отменить мораторий на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане стало известно в конце февраля. Для этого предлагается признать утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР», принятый в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

Власти Кыргызстана сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол с залежами тория и урана. Об этом 19 февраля объявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

По словам главы государства, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».