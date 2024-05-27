Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам из стран Центральной Азии, в котором высказался о политике лидеров государств региона во время полномасштабного вторжения России в Украину. «Клооп» пересказывает главное из слов украинского лидера.

Про ОДКБ и другие союзы с Россией

По мнению Зеленского, с Россией у стран Центральной Азии не может быть ни военного, ни стратегического союзов.

«Вы все [находитесь] под ударами на 100%. Сегодня ОДКБ и другие структуры — это возможность влиять на ваши страны. Ваши страны сегодня не влияют на политику Кремля и Россию. Россия больше, экономически и военно она сильнее, чем ваши страны. А это всегда для них максимальная возможность ограничивать вашу независимость», — считает он.

Про «нейтралитет» стран ЦА в войне России с Украиной

Зеленский считает, что попытки лидеров центральноазиатских стран соблюдать нейтралитет не совсем удаются.

«Мне кажется, что ваши лидеры не совсем [соблюдают] баланс. Я считаю, что они больше [склоняются] в российскую сторону из-за страха перед Кремлем. Объясню, почему. Я очень надеюсь, что это поменяется, я вообще не к тому, чтобы кого-то упрекать. Мы свой выбор сделали, мы боремся. И я просто делюсь тем, что наболело», — сказал он.

Зеленский говорит, что был бы рад повысить уровень взаимоотношений между Украиной и странами ЦА. «Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран», — заявил он.

Однако, по мнению президента Украины, лидеры стран региона «боятся реакции Путина», настолько, что даже не решились на то, чтобы Зеленский приехал в одну из стран региона.

«Просто не бойтесь, я не такой страшный, а Путин не настолько сильный и точно не вечный. Все ваши страны, народы переживут Кремль, и все переживут Путина 100%. Поэтому я тоже думаю, что нужно думать о том, что будет через 10-20 лет между людьми наших стран. Если кто-то кого-то не уважает, не будет ни контрактов, ни экономик — ничего не будет, будут визы, границы, очереди, не будет самолетов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, все будет очень быстро. Я очень открытый человек, мне нечего скрывать, я знаю, что мне нужно усиливать дружбу Украины с другими странами, для этого я всегда готов идти на первый шаг», — сказал он.

Также, по мнению Зеленского, дружба между Украиной и странами Центральной Азии поможет усилить обе стороны.

Про «саммит мира»

Президент Украины также сообщил, что на глобальный саммит в Швейцарии, на котором планируется обсудить усилия по достижению мира в Украине, приглашены и лидеры стран Центральной Азии. Он отметил, что саммит нуждается в поддержке руководителей всех стран мира.

«Мы всех хотим видеть на этом саммите. Что тут страшного? Тут страшно только то, что не будет Путина. Все. Представьте себе, может ли Путин [из-за участия в саммите] поехать танками на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого — нет. Этого мало. Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяется? Боятся потерять что-то. Боятся потерять даже те отношения, которые есть с сегодняшним Кремлем. Это не помогает закончить войну. Потому что представьте себе, что одна из ваших стран, не дай Бог, [окажется] в нашей ситуации, как бы ваши страны, ваш народ смотрел бы на те страны, которые не поддерживают? Ну, поддерживают, но не присоединяются», — задался вопросом Зеленский.

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня Швейцарии. Ожидается, что в конференции примут участие около 100 стран мира. Приедут ли на саммит лидеры стран Центральной Азии, пока неизвестно.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в Украине продолжаются военные действия, а обе наносят друг по другу удары ракетами и дронами. По информации ООН на апрель 2024 года, с начала вторжения в Украине погибли почти 11 тысяч мирных жителей. Вероятно, количество жертв намного больше. Журналисты «Медиазоны» и издания «7×7» в свою очередь подтвердили гибель 238 мирных граждан РФ на территории России.

Россия оккупировала часть территорий соседней страны и при помощи спешных референдумов «присоединила» к себе четыре ее области (не считая аннексированного в 2014 году Крыма) — в том числе те территории, на которые армия РФ ни разу не смогла попасть. Например, город Запорожье.

Почти все страны Центральной Азии в первые дни после вторжения официально заявили о своей нейтральной позиции. Свое мнение они не поменяли и к середине 2024 года.



При этом, несмотря на наложенные западные санкции, некоторые компании из стран ЦА все же поставляют в Россию товары, в том числе использующиеся в военных целях.

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