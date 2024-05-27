«Мой муж постоянно меня бьет с тех пор, как мы поженились. Он часто делает это на глазах детей, и к тому же он был жесток с ними. Я ненавижу себя за то, что не могу помочь сыну, когда его избивают. Он даже бьет мою дочь. За последний год я начала серьезно опасаться за свою жизнь», — сказала она.

По ее словам, супруг уже пытался ее убить. Женщина заявила, что не чувствует себя в безопасности и просит помощи.

«Сейчас я нахожусь в больнице и боюсь даже зайти к родителям. Мне нужна защита. Я хочу лишить его родительских прав и уехать куда-нибудь подальше со своими детьми», — сказала пострадавшая.

В милиции Оша сообщили о начале проверки. Назначена судмедэкспертиза для установления степени травм женщины, расследование продолжается.

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