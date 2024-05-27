«В прошлом году после закладки капсулы наши иностранные партнеры предложили построить не просто город, а «зеленый город». Из-за внесения изменений в проект начало строительства было отложено. […] Мы приняли предложение и начинаем строительство «зеленого города», чтобы не было нанесено вреда Иссык-Кулю», — сказал Жапаров.

Капсулу под строительство Асмана заложили еще летом 2023 года. Но с тех пор построили лишь общежитие для рабочих и то не конца. Власти планируют построить город в течение 7-10 лет и потратить на это $20 млрд.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop