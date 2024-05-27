«Сейчас мы уточняем, какие нарушения законодательства были, когда [Сооронбай Жээнбеков] был президентом и премьер-министром. Собираем документы. Процесс сбора подписей почти завершился. Почти собрали документы [относящиеся] к поступившим средствам во время пандемии 2020 году и по аварии на ТЭЦ Бишкека», — сказал он.

Со своей инициативой Акылбек Тумонбаев выступил на заседании парламента 28 февраля. Тогда депутат заявил, что именно Жээнбеков привел на политическую арену экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова, который сейчас находится под стражей. Тумонбаев на заседании предложил создать депутатскую комиссию. Однако для создания комиссии тогда не было еще решения фракции.

Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку с поста президента после октябрьских событий 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров, которого в те дни освободили из колонии его сторонники.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой. Согласно закону, экс-президенты получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. И все это за счет государства.