В Бишкеке мужчина следил за жительницами многоэтажек и снимал их на видео с дрона. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

Сообщается, что жители дома на улице Чуйкова 25 мая обратились в милицию с коллективным заявлением. По их словам, неизвестный мужчина ночью 24 мая сидел в машине и с дрона снимал на видео квартиры, «где были полуобнаженные женщины».

Мужчину допросили в отделении и отпустили под обязательство о явке.

По этому факту возбудили дело по статье нарушение неприкосновенности частной жизни. По результатам расследования будет дана юридическая оценка.