В Жогорку Кенеше предложили разрешить рекламу букмекеров и тотализаторов в Кыргызстане. Соответствующий законопроект инициировали депутаты ЖК Бактыбек Сыдыков и Гулшаркан Култаева. Документ вынесли на общественное обсуждение 24 мая.

Так, размещать рекламу букмекерских контор и тотализаторов разрешается в зданиях, где проводятся такие игры, а также в спортивных сооружениях и на спортивной форме спортсменов. Однако эта реклама не должна относиться к несовершеннолетним и создавать впечатление гарантированного выигрыша.

По мнению парламентариев, законопроект позволит привлечь финансирование для спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, депутаты считают, что инициатива обеспечит прозрачность этого рынка и у государства появится возможность для его контроля и надзора.

«Более того, мы сможем защитить права потребителей, так как официальная реклама обеспечит контроль за игорными компаниями и предъявление им требований по открытости», — отметили они.

С июня 2022 года в Кыргызстане разрешена игорная деятельность, в том числе работа казино и букмекерских контор.