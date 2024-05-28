Об этом нардеп Улугбек Ормонов сказал на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 28 мая. По его словам, он уже месяц не может получить ответа на свои вопросы.

«»Где расположены майнинг-фермы? Сколько в год они потребляют электричества? Откуда получают электроэнергию?» Вот такие простые вопросы. Налоговая дала информацию по налоговым поступлениям от них, а Минэнерго не отвечает», – сообщил депутат.

Ормонов добавил, что нет смысла рассматривать законопроект «Об энергосбережении», так как Минэнерго не отвечает на вопросы. По итогу профильный комитет не стал рассматривать документ на заседании.

Официально в Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-ферм. В 2023 году от их деятельности в республиканский бюджет поступило 93 млн 730,8 тысяч сомов.

Ранее замглавы Минэнерго Атабек Абылгазиев заявлял, что у них нет ни одного соглашения с майнинг-фермами. По его данным, восемь из 25 майнинг компаний получают электроэнергию от частных мини-ГЭС, что законом разрешено. Откуда берут электричество остальные чиновник не пояснял. При этом после расследований «Клоопа» о майнинге Минэнерго и его подведомственные предприятия начали скрывать статистику по электроэнергии.