В МВД прошла коллегия по событиям, произошедшим в Бишкеке 13 и 18 мая. По его итогам 20 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, десять из них лишились своих должностей, в том числе начальник подразделения УВД Свердловского района Женишбек Абитов.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек.

Милиция задержала подозреваемых в погромах и возбудила девять уголовных дел по статьям о хулиганстве, массовым беспорядкам, грабеже, разбое и возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозный межрегиональной вражды.