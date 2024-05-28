Об этом сообщила глава независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова. По ее словам, 30 декабря в отделении неврологии Нацгоспиталя родственница пациентки избила, пинала ногами и вырвала волосы у дежурной врачини. В результате постарадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Первомайский райсуд Бишкека встал на сторону медработницы и оштрафовал нападавшую женщину на 30 тысяч сомов.

«Однако молодой врач до сих пор стрессует, не может смириться с побоями на рабочем месте, унижением и оскорбленным чувством собственного достоинства. Пострадавшая не удовлетворена размером штрафа — 30 тысяч сомов. Пусть даже и государству», — сказала Барыктабасова.

Также она добавила, что пострадавшая подаст в суд гражданский иск о компенсации.