27 мая мая прошли переговоры между делегациями КР и Всемирного банка по проекту «Дополнительное финансирование проекта «Техническая поддержка Камбаратинской ГЭС-1». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

$11 млн будут предоставлены в виде беспроцентного кредита на 50 лет с 10-летней отсрочкой платежей, а $2,6 млн будут грантом со стороны Многостороннего донорского целевого фонда 4-й Фазы Центральноазиатской водно-энергетической программы (CAWEP).

«Средства проекта будут направлены на финансирование важнейших мероприятий по подготовке проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. В частности, будет осуществлено обновление технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, экологических и социальных документов, включая разработку плана распределения выгод для сообществ, проживающих в данной местности», — рассказали в Минэнерго.

Также планируется разработка макроэкономического и коммерчески-устойчивого плана финансирования строительства Камбаратинской ГЭС-1.

В ноябре 2023 года Всемирный банк уже выделял $5 млн для актуализации ТЭО проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1».

Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров говорил, что Кыргызстан ожидает получить от Всемирного банка $500 млн на строительство Камбаратинской ГЭС-1, а также выделит еще $500 млн из госбюджета. Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей станцией, которая будет вырабатывать больше электроэнергии, чем Токтогульская ГЭС.

В июне 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области.