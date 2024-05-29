В Генпрокуратуре Казахстана 28 мая сообщили о задержании бывшего замначальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова.

Как уточнили в надзорном органе, он задержан по делу о применении пыток в январе 2022 года в спецприемнике Алматинской области. Именно там истязали кыргызстанского джазмена Викрама Рузахунова.

В Генпрокуратуре РК не пояснили, в чем обвиняют Абильбекова, сославшись на норму о неразглашении данных досудебного дела.

«В период с 7 по 10 января мы постоянно слышали крики. Это как в фильме ужасов: людей бьют, пытают… Мы постоянно слышали, как за дверью нашей камеры громыхало железное ведро. Это была уборщица, она смывала кровь, потому что в коридоре везде была кровь», — вспоминал Рузахунов через год после освобождения, как его истязали в спецприемнике.

В середине апреля стало известно, что дело о пытках Рузахунова передали Генпрокуратуре РК. Тогда сообщалось о задержании четверых подозреваемых полицейских. Всего джазмен опознал более 10 силовиков, которые его избивали.

Избиение Рузахунова

Викрам Рузахунов был задержан и избит сотрудниками правоохранительными органами Казахстана во время январских событий 2022 года. Тогда в эфире казахского гостелеканала «Хабар 24» показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200.

В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Викрама Рузахунова и после общественного резонанса его вернули на родину. Спустя месяц музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали и силой заставили заучить обращение, снятое на видео.