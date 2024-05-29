Фигурант кемпир-абадского дела Равшан Джеенбеков, содержащийся в СИЗО-1, на заседании суда 28 мая заявил, что у его сокамерника нашли туберкулез.

В тот же день правозащитники распространили обращение других фигурантов кемпир-абадского дела. Те заявили, что «их здоровье и жизнь подвергают большой опасности». По их мнению, Джеенбекова «разместили в одной камере с больным человеком с прямым умыслом причинить ему вред».

Они отметили, что в СИЗО-1 выявили двух арестованных с туберкулезом и изолировали их. Один из них был сокамерником Джеенбекова. В связи с этим восемь обвиняемых требуют провести им медобследование.

В СИН, комментируя заявление Джеенбекова, сообщили, что медики проводят исследования.



«Результаты первых медицинских анализов указывают на отсутствие туберкулеза у обвиняемого, содержащегося в одной камере с Джеенбековым», — отметили там.

В октябре 2022 года арестовали около 30 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Их обвинили в «подготовке к организации массовых беспорядков». Некоторых задержанных впоследствии отпустили под домашний арест, а часть из них все еще находится под стражей.