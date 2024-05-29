Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал «Азаттыку» совместное расследование «Клоопа», Temirov Live и OCCRP. Ранее журналисты-расследователи выяснили, что после того, как президент Садыр Жапаров отменил систему госзакупок как неэффективную, крупнейшие стройки достались подставным людям из окружения главы государства. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

Орунбеков заявил, что расследование подготовлено «с целью в очередной раз оклеветать».

«“Клооп” и журналист Болот Темиров и до этого много раз публиковали ложные обвинения и недостоверную информацию. Одного выдворили из страны, а у другого приостановлена деятельность за материалы, противоречащие интересам государства», — сказал он.

Орунбеков уверен, что приведенные аргументы в расследование — «сплошная манипуляция», а «Клоопу» и Темирову, по его мнению, «никто не верит».

«Потому что народ видит результаты работы в государстве. “Клооп”, Темировы и до этого писали ложь, и они продолжат это делать. На это есть хороший ответ: “Собака лает, а караван идет”. Наш руководитель поручил нам не реагировать и не отвлекаться на лжецов подобных, Темирову. Поэтому нет необходимости уделять внимание этому расследованию», — заключил он.

Совместное расследование «Клоопа», Temirov Live и OCCRP было опубликовано 28 мая. Журналисты выявили как минимум 11 крупных проектов, в которые инициировало правительство. Ими управляет подконтрольный Жапарову орган — Управление делами президента — который после смены власти получил больше влияния и полномочий.

По данным расследователей, объем финансирования шести проектов составил $137 млн. Сколько денег было выделено на остальные пять, неизвестно. Журналисты также выявили пять компаний, которые, судя по всему, получили контракты на реализацию этих проектов. Все компании связаны между собой, а их владельцы или руководство связаны с Жапаровым или с главой Управления делами президента Каныбеком Туманбаевым.

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