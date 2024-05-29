Депутат ЖК Мирлан Самыйкожо во время обсуждения законопроекта об ужесточении наказания за семейное насилие заявил, что «пусть законы будут, но с учетом менталитета и обычаев».

«Да, я тоже против семейного насилия. Но мужчина никогда не совершит насилие в отношении своей семьи, родителей. Я хочу сказать, чтобы мы не потеряли все эти свои внутренние законы, приняв такие скопированные законы. Я буду против голосовать и призываю всех к этому. Мы — кыргызы. Мы должны жить традициями […] Вот представьте, поругались сын с невесткой, его на 30 дней прогнали из дома. С каким лицом невестка все эти 30 дней с тобой будет жить? Как в лицо посмотрит? Так не пойдет», — заявил Самыйкожо.

По его словам, «кыргызские мужчины не способны на насилие, а то, что происходит — единичные случаи».

Его позицию поддержал спикер парламента Нурланбек Шакиев. Он также заявил, что у кыргызов есть неписаные правила поведения в семье и законы должны приниматься с учетом менталитета.

Против этого мнения выступили несколько их коллег. Например, депутатка Надира Нарматова возмутилась, мол, почему, если есть эти неписаные законы, то женщины и дети подвергаются насилию и иногда со смертельным исходом.

«Это просто ответственность мужчин. Если мы это все пропишем в законе, тогда эта ответственность и появится», — сказала она.

В результате обсуждения депутаты вернули законопроект для доработки в комитет.

Масштабы семейного насилия в Кыргызстане

В МВД сообщали, что в Кыргызстане в 2023 году было зафиксировано на 32% больше случаев домашнего насилия – 13 104 обращения. В 2022 году обращений было 9880.

Ежегодно в Кыргызстане происходят тысячи случаев семейного насилия, и с каждым годом количество выданных охранных ордеров становится больше. Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.

Кроме того, пострадавшая от семейного насилия чаще всего вынуждена либо оставаться с насильником в одном доме, либо уходить из него, нередко вместе с детьми.

Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.

В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был снова признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии и Кыргызстан занял 95-место среди 177 стран.