В Оше с 1 июня начнет работать в тестовом режиме проект «Безопасный город». Об этом сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, с 1 июня штрафы за нарушения ПДД приходить не будут. А с июля автонарушители уже будут получать извещения о штрафах.

В ведомстве отметили, что проект разделен на два этапа.

«Дорожные разметки будут нанесены на втором этапе вокруг камер на пересечении дороги. Не думайте, что будут исчерчены все дороги города. На первом этапе установлены камеры снижения скорости, но на перекрестках дорог их не установили», — сказал директор компании «Алай-Импэкс» Уткирбек Умаров.

Проект «Безопасный город» функционирует в стране с 2019 года. Он реализуется по «сервисной модели». Это подразумевает, что оператор сам устанавливает и обслуживает всю техническую инфраструктуру, а также контролирует работу камер.