Глава Кабмина Акылбек Жапаров в интервью каналу «Россия 24» предложил заменить доллар на криптовалюту для торговли с Россией.

Он считает, что это нужно для усиления позиций Кыргызстана и России в условиях антироссийских санкций.

«Я об этом говорил и три года назад, и десять лет назад. Сейчас действительность показывает, что, если бы нас услышали, то, минуя доллар, мы еще больше усилили бы внутренние позиции», — сказал Жапаров.

Политик отметил, что криптовалютный рынок сильно развивается, а Нацбанк КР выделил более 63 лицензий.

«На уровне стейблкоинов идет торговля с другими странами, в том числе и с партнерами из России. Обеспечиваются сырье, поставки, продукция швейной отрасли. Бизнес начинает опережать нас. И в этом плане нам надо быть гибче и работать быстрее. Мы могли бы для взаимных расчетов применять специальную валюту, которая бы гарантировалась золотом наших стран», — заявил Жапаров.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.