Президент Садыр Жапаров сообщил, что ему поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, а руководители компаний просят увеличить квоты для иностранных работников. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке 30 мая.

«Швейные цехи, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность», — рассказал он.

По словам Жапарова, безработные кыргызстанцы могут обратиться в Минтруда, где им предложат работу с зарплатой 20-30 тысяч сомов (может, и больше). Получить дополнительную информацию можно по номеру: 1899.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям в ночь на 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек. После этих беспорядков из Кыргызстана начали уезжать граждане Пакистана.

Сообщалось, что после беспорядков в Бишкеке временно приостановили свою работу около 60 швейных цехов, в которых работали иностранные рабочие.