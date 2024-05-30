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Арестованный журналист-расследователь написал письмо из СИЗО. В нем он заявил, что уже пять месяцев незаконно лишен свободы, требует освобождения и в знак протеста режет себе руки. На страницах письма видны красные пятна.

«Учитывая факты об избиении руководителя Temirov live Махабат Тажибек кызы сотрудниками СИЗО-1, а также факты о применении пыток в отношении задержанного акына Аската Жетигена (его пытали электрическим током), ответственность за мою жизнь и безопасность, за мое физическое и психологическое здоровье несет лично президент Садыр Жапаров, силовики во главе с Камчыбеком Ташиевым и Уланом Ниязбековым, генпрокурор Курманкул Зулушев и глава Кабмина Акылбек Жапаров», — написал Капаров.

Журналист Актилек Капаров заявил, что порезал руки в СИЗО в знак протеста Арестованный журналист-расследователь написал письмо из СИЗО. В нем он заявил, что уже пять месяцев незаконно лишен свободы, требует освобождения и в знак протеста режет себе руки. На страницах письма… pic.twitter.com/QeNLHQzw7W — Kloop (@kloopnews) May 30, 2024

Подлинность письма подтвердил «Клоопу» адвокат Самат Матцаков.

В Службе исполнения наказаний, комментируя письмо, заявили, что журналист «поцарапал» себе руки ручкой. В СИН отметили, что в ходе разговора Капаров сообщил, что «не имеет претензий к условиям содержания в камере».

«Во время беседы обвиняемый рассказал, что 28 мая, перед тем как зайти в зал судебных заседаний, он поцарапал себе руки ручкой. […] Писать объяснительную и пройти через медицинский осмотр [он] отказался. По этому факту составлен акт. С обвиняемым 30 мая встретились представители Института омбудсмена и Наццентра по предупреждению пыток, провели объяснительные работы и ушли», — рассказали в Службе.

В СИН добавили, что этот факт зарегистрировали в журнале информационного учета и передали материалы в прокуратуру Первомайского района Бишкека.

Актилек Капаров — журналист-расследователь и бывший сотрудник Temirov Live. Его вместе с остальным журналистами проекта задержали 16 января. Капарова и главу Temirov Live Махабат Тажибек кызы обвинили в «организации» призывов к массовым беспорядкам. Сейчас Капаров находится в СИЗО-1.