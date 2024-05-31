Экологи, активисты и правозащитницы обратились к Минприроды, Кабинету министров и депутатам Жогорку Кенеша относительно законопроекта, которым предлагается отменить мораторий на добычу урана и тория в Кыргызстане. Ранее проект закона был принят в первом чтении парламентом.

По мнению обратившихся, был принят «без должной прозрачности, без участия общественности и проведения необходимых публичных обсуждений и слушаний».

Эксперты призвали Кабмин предоставить технико-экономическое обоснование и оценку воздействия на окружающую среду, чтобы граждане ознакомились с ними. «Поскольку экологическая информация, касающаяся окружающей среды и здоровья, не может быть секретной».

Также они потребовали от властей организовать слушания с общественностью и независимую экологическую экспертизу, чтобы оценка была объективной и соответствовала международным стандартам.

Вместе с тем экологи обратили внимание на то, что цена восстановления земель может обойтись в большие расходы. По их данным, территория, подлежащая разведке, составляет около 43 тысяч га, а само месторождение находится в зоне санации биосферной территории озера Иссык- Куль.

«Поэтому очень важно, чтобы Кабмин имел и предоставил населению стратегический план и проект с бюджетом, а также комплексную методологию рекультивации территории Кызыл-Омпол. Рекультивация хвостохранилищ включает в себя восстановление нарушенных земель, высадку растений, разных сортов деревьев и обеспечение безопасности местного населения. Мы призываем обнародовать технологии выполнения, сроки и ответственные за это институты», — обратились они.

О том, что Кабмин предлагает отменить мораторий на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане стало известно в конце февраля. Для этого предлагается признать утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР», принятый в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

Власти Кыргызстана сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол с залежами тория и урана. Об этом 19 февраля объявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

По словам главы государства, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».