Как Турсунов оказался в Украине?

По словам родственницы Алишера Турсунова, мужчина уехал в Россию в марте, чтобы навестить работающих там своих детей. Он пропал через две недели в Рязани, когда вышел в магазин. В этом городе живет один из его сыновей.

«[Перед отъездом] он сказал, что останется там, если найдет работу, в противном случае планировал вернуться. Там [в России] у меня есть два брата. Раньше тоже он вместе с ними бывал там, около года на стройке поработал. По приезду говорил, что поженим 23-летнего младшего брата, устроим той. На видео отец, видно, немножко исхудал, потерял в весе. Сам, наверное, в шоке, не знает, почему. Оказывается, он вышел в магазин, сказав, что заодно подышит воздухом, а на уговор брата не согласился, заявив, что пойдет сам. С тех пор он не выходил на связь. Но в милицию мы не писали заявление», — рассказала она.

Сам Турсунов в своем видеообращении заявил, что в Украине он оказался не по своей воле и его «заставили подписать контракт». Он рассказал, что его похитили на улице в Рязани, когда он был в гостях у сына.

«Два дня в Рязани был у сына, меня в гости позвал. Вышел в магазин. Когда шел, то меня поймала ППС (Патрульно-постовая служба — структурное подразделение в составе МВД России). Спросили документы. Я сказал, что живу здесь, на втором этаже, но они не дали мне документы взять. Запихнули в свою машину и увезли. Меня поместили в КПЗ (камера предварительного заключения — сейчас ИВС), где были и другие. Я четыре дня там посидел. Ни то, что кушать, даже пить ничего не давали. Я стал умирать уже. [Потом] меня в Военный комиссариат увезли. Здание было пятиэтажным с кухней и спальней. Сказали, чтобы я там лежал и отдыхал, а когда придет время, меня заберут. Потом я подписал контракт, что на войну иду. [Я не читал его], я пенсионер и не вижу», — рассказал он.

Турсунов заявил, что «на войне был один день» и сдался в плен украинским военным в первый же день.

«У меня никакого военного билета, паспорта нет. Прошу вас, помогите», — обратился мужчина к президенту Кыргызстана.

«Он пенсионер»

По словам родственницы Турсунова, увидев его видеообращение, никто не мог поверить в то, что это он.

«Не осталось места, куда бы мы ни шли, спрашивая про отца. Видео мне показал брат, который сейчас [в России]. Сказал: “С отцом такое случилось, посмотрите”», — рассказала она.

Младший брат Турсунова сказал, что, увидев видео, удивился тому, как тот там оказался. По его словам, у Турсунова нет никакой военной и физической подготовки и он пенсионер.

«Когда он уезжал, то был в другом состоянии. Сейчас он исхудал, осталась лишь половина. Он сам говорит, что был [под стражей], а потом попал в плен. В каком он состоянии сейчас в плену, один Бог знает. Трудно такое представить. Мой старший брат хороший человек. Попал туда по ошибке. […] Трудно представить. С какими намерениями его туда отправили, непонятно, ведь он пенсионер, не подходит по физическому состоянию», — отметил он.

По его словам, Турсунов периодически проходил лечение в центре наркологии из-за алкоголизма. Но родственник отметил, что его брат «никому не причинял вреда».

В МИД Кыргызстана, комментируя «Клоопу» видеообращение Турсунова, сообщили, что Консульский департамент ведомства направил соответствующие запросы в компетентные органы России и Украины

Участились обращения от родственников

Правозащитники, работающие в России, рассказали «Азаттыку», что в последнее время к ним стали обращаться с заявлениями о том, что их родные [оказались] в украинском плену. По их словам, есть около десяти подобных обращений.

«Многие мигранты звонят и говорят, что “миграционная служба задержала и сказала, что будет, если я подпишу, а если не подпишу?” Два-три человека звонили и тоже спрашивали совета, что “сын, брат ушел на войну, попал в плен к украинцам, что мы можем сделать?” Есть такие кейсы. Один парень из Баткена тоже участвовал в войне, вернулся. Когда он во второй раз пошел на войну в Украине, то под Авдеевкой попал в плен. Через сестру вышел на связь со мной. Я позвонил в Министерство обороны России, его включили в список фонда обмена военнопленными. Если будет обмен, то его обменяют на украинского солдата. Есть семь-восемь подобных фактов, но никто из них не соглашается рассказать об этом открыто», – поделился один из правозащитников.