Каждый год общественность Кыргызстана будоражат сообщения о брошенных младенцах. Их находят в мусорных баках, туалетах, полях или у порогов домов. Часть из них выжила, часть — нет. Много ли таких случаев и почему это происходит, разбираются дата-журналисты «Клоопа».

В 2016 году МахабатМахабатИмя изменено познакомилась с парнем по имени Кубат, с которым у нее завязались отношения. Но вскоре молодые люди поссорились и расстались. Уже после этого 22-летняя Махабат узнала, что беременна. Девушка вместе с матерью и родными жила в доме барачного типа в жилмассиве Арча-Бешик. Махабат в разводе и уже имела ребенка от первого брака. Ко второму младенцу она была не готова.

Девушка побоялась рассказать о беременности своей маме, а отец ребенка Кубат по телефону сказал ей сделать аборт и перестал выходить на связь. На прерывание беременности Махабат не решилась.

Спустя месяцы — 31 июля 2017 года у нее сильно заболел живот и она пошла в уличный туалет, где и родила. По словам Махабат, младенец, не издавая звуков, упал в выгребную яму. Женщина подумала, что ребенок родился мертвым. О родах она никому не рассказала из-за шока.

Через некоторое время в этот же туалет зашла соседка. Она увидела кровь на полу и услышала детский плач. Соседи вытащили ребенка и вызвали скорую и милицию.

Ребенок выжил, а мать ребенка скрылась.

Махабат задержали через полтора месяца. На суде она признала вину частично: сказала, что сожалеет о случившимся. Ее признали виновной по статьям об оставлении в опасности и покушении матерью на убийство новорожденного и приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 5 тысяч сомов.

Традиционно если мать бросает своего ребенка в опасных условиях, вследствие чего тот умирает, ей будет грозить уголовный срок по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эта статья более гуманная, чем за обычное убийство. Она предполагает, что женщина могла убить своего ребенка в условиях психотравмирующей ситуации.

Женщин и детей, которые оказались в подобной ситуации в последние годы, в Кыргызстане более тысячи. Дата-журналисты «Клоопа» изучили судебные приговоры, данные госорганов и публикации в СМИ, чтобы выяснить, почему такое происходит.

Больше тысячи брошенных младенцев

В Кыргызстане с 2010 года более тысячи младенцев оказались в числе «отказных и брошенных». По данным Минздрава, это новорожденные, найденные на улице или оставленные в роддомах. Но это только те младенцы, которых нашли живыми. Ребенок Махабат тоже попал в эту статистику.