Каждый год общественность Кыргызстана будоражат сообщения о брошенных младенцах. Их находят в мусорных баках, туалетах, полях или у порогов домов. Часть из них выжила, часть — нет. Много ли таких случаев и почему это происходит, разбираются дата-журналисты «Клоопа».
В 2016 году познакомилась с парнем по имени Кубат, с которым у нее завязались отношения. Но вскоре молодые люди поссорились и расстались. Уже после этого 22-летняя Махабат узнала, что беременна. Девушка вместе с матерью и родными жила в доме барачного типа в жилмассиве Арча-Бешик. Махабат в разводе и уже имела ребенка от первого брака. Ко второму младенцу она была не готова.
Девушка побоялась рассказать о беременности своей маме, а отец ребенка Кубат по телефону сказал ей сделать аборт и перестал выходить на связь. На прерывание беременности Махабат не решилась.
Спустя месяцы — 31 июля 2017 года у нее сильно заболел живот и она пошла в уличный туалет, где и родила. По словам Махабат, младенец, не издавая звуков, упал в выгребную яму. Женщина подумала, что ребенок родился мертвым. О родах она никому не рассказала из-за шока.
Через некоторое время в этот же туалет зашла соседка. Она увидела кровь на полу и услышала детский плач. Соседи вытащили ребенка и вызвали скорую и милицию.
Ребенок выжил, а мать ребенка скрылась.
Махабат задержали через полтора месяца. На суде она признала вину частично: сказала, что сожалеет о случившимся. Ее признали виновной по статьям об оставлении в опасности и покушении матерью на убийство новорожденного и приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 5 тысяч сомов.
Традиционно если мать бросает своего ребенка в опасных условиях, вследствие чего тот умирает, ей будет грозить уголовный срок по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эта статья более гуманная, чем за обычное убийство. Она предполагает, что женщина могла убить своего ребенка в условиях психотравмирующей ситуации.
Женщин и детей, которые оказались в подобной ситуации в последние годы, в Кыргызстане более тысячи. Дата-журналисты «Клоопа» изучили судебные приговоры, данные госорганов и публикации в СМИ, чтобы выяснить, почему такое происходит.
Больше тысячи брошенных младенцев
В Кыргызстане с 2010 года более тысячи младенцев оказались в числе «отказных и брошенных». По данным Минздрава, это новорожденные, найденные на улице или оставленные в роддомах. Но это только те младенцы, которых нашли живыми. Ребенок Махабат тоже попал в эту статистику.
По словам начальника Управления поддержки семьи и защиты детей при Министерстве соцразвития Бакыта Тодогелдиева, если ребенка бросают на улице, милиция возбуждает уголовное дело и в течение шести месяцев ищет мать ребенка. В это время младенец находится в Доме малютки.
«Мать ребенка, вне зависимости от того, передумала она сама или ее нашла милиция, лишается родительских прав, но ребенка могут передать ее родственникам», — говорит Тодогелдиев.
«Клооп» изучил криминальные сводки СМИ Кыргызстана и создал базу данных брошенных младенцев с 2010 года. Всего изучено 115 историй, дошедших до общественности. Новорожденных находили в общественных туалетах, в мусорных баках, в полях и на порогах жилых домов и квартир. Кто-то из них выжил, кто-то — нет.
По словам главы «Лиги защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой, оставившие своих детей женщины находятся в кризисных ситуациях.
«Послеродовой стресс у них, послеродовая депрессия. Есть женщины, которые рожают вне брака, и для них быть опозоренными, быть наказанными родителями, страшнее, чем родить ребенка и заявить об этом», — говорит Турдубекова.
«Внебрачный ребенок — позор»
Согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенному в Кыргызстане в 2013 году, главная причина того, что женщины оставляют детей — отсутствие мужа или партнера. Большинство сделавших это матерей (72%) не состояли в браке. Именно женщины, не состоящие в браке и не имеющие собственного жилья, попадают в первую «группу риска» тех, кто может бросить ребенка.
Специалистка ЮНИСЕФ по защите детей Елена Заиченко говорит, что с 2013 года на эту тему не проводилось никаких исследований, однако в ситуации с брошенными детьми «однозначно то, что матерям не хватает поддержки семьи».
По данным Нацстаткома, вне официального брака рождается каждый четвертый ребенок в стране. Правда фактически без отца будет расти только половина из них, считают в комитете. Таких детей-полусирот в Кыргызстане в среднем ежегодно рождается по 16 тысяч в год.
По словам социологини Нурзады Купуевой, зачастую женщины, не имеющие партнера, решают скрывать свою беременность, боясь осуждения семьи и окружающих.
«Девочки с мамами и про менструацию не говорят, а про беременность — тем более. Единственное, о чем говорят мамы своим дочерям: не опозорь меня, не принеси в подоле. […] Женщина может даже подумать о том, чтобы свести счеты жизнью. Насколько это стыдно, насколько губит это понятие », — говорит Купуева.
В историях, изученных «Клоопом», оставившие детей женщины объясняли свой поступок отсутствием мужа или страхом перед родителями. На судебных заседаниях они обычно говорят о том, что отец ребенка ушел, а близкие родственники не знали о беременности.
«Не могу содержать»
Почти в половине изученных «Клоопом» случаев новорожденных оставили у дверей квартиры или ворот жилого дома. В одной из историй в дверь квартиры постучали и ушли; на пороге лежал младенец с запиской: «Не могу содержать. Родился 1 марта 2022 года».
По словам главы «Альянса по репродуктивному здоровью» (АРЗ) Галины Чиркиной, оказавшимся в подобной ситуации матерям практически некуда пойти — государство для них ничего не делает, не помогает им решить их экономические, психологические и социальные проблемы.
Уровень бедности в Кыргызстане растет с каждым годом. По данным Нацстаткома, с 2018 по 2022 годы он увеличился с 22% до 33%. При этом 6% живущих в Кыргызстане считаются крайне бедными — это те, кто выживает на сумму меньше 3 тысяч сомов в месяц. Но даже так женщины более уязвимы экономически — они реже трудоустроены и зарабатывают меньше мужчин.
В Кыргызстане чаще всего именно женщина берет декретный отпуск или уходит с работы, чтобы выносить и растить ребенка. В случае расставания с партнером или развода родителей дети чаще всего остаются с матерью, которая и будет их обеспечивать. Отцы в Кыргызстане предпочитают не платить алименты: девять из 10 неплательщиков алиментов — мужчины.
«Среди женщин, которые в качестве причин [отказа от ребенка] называли материальные трудности, семейные обстоятельства, отсутствие мужа и жилья, 26% проживали в неблагоприятной социальной среде, подвергались домашнему насилию, бродяжничали», — говорится в исследовании ЮНИСЕФ.
Беременности после изнасилований
Точной статистики о том, сколько женщин в Кыргызстане рожает после изнасилований, нет. В год по всей стране официально регистрируют по 200-300 изнасилований. Но, согласно проведенному в 2019 году Нацстаткомом опросу, половых преступлений в реальности совершается в 55 раз больше, чем по официальным данным.
В 2024 году в США выяснили, что в среднем 12% пострадавших от изнасилования женщин беременеют после этого преступления. Зачастую женщины поздно узнают о беременности из-за состояния шока после пережитого насилия. «Тем, кто забеременел после изнасилования, может потребоваться больше времени, чтобы распознать беременность и это может быть из-за факторов, связанных с реакцией на травму», — говорит доктор Рэйчел Перри, доцент кафедры акушерства и гинекологии в Калифорнийском университете в Ирвайне.
В историях, изученных «Клоопом», как минимум две девушки заявили, что их беременность наступила после изнасилования. Одной из них, кстати, в милиции не поверили и отказались принимать ее заявление.
«Не секрет, что в нашем обществе очень высокий уровень насилия в отношении женщин девочек, и сексуальное насилие превалирует. Понятное дело, что зачастую женщина не может принять этого ребенка в силу того, что он — результат какого-то надругательства над ней, ее телом. И там тоже много психологических проблем. С этим тоже необходимо работать, но у нас, к сожалению, на сегодня очень слабая ситуация с оказанием помощи женщинам», — говорит глава АРЗ Галина Чиркина.
В случаях изнасилования женщины могут обратиться в местные ЦСМ в течение 72 часов. В Минздраве заверяют, что там должна быть аптечка с экстренной контрацепцией, которая предоставляется бесплатно.
Родные все равно узнают
Главная специалистка Минздрава Раиса Асылбашева утверждает, что любая женщина имеет право отказаться от своего ребенка после родов, но признает, что мать будут отговаривать. Если роженица будет настаивать на отказе до последнего, то ей позволят это сделать. По словам Асылбашевой, отказ будет полностью конфиденциальным.
Глава бишкекского Центра реабилитации детей и поддержки семьи Чолпон Арыкпаева объясняет, что вся эта процедура выстроена так, чтобы ребенок остался в семье.
«Молодую женщину буквально уговаривают забрать ребенка, даже если он нежеланный. Если она все же отказывается, то ребенка пытаются пристроить к ее родным», — говорит Арыкпаева. Согласно закону, соцработники обязаны искать ребенку опекунов среди ближайших родственников, даже если мать ребенка просит этого не делать. То есть семья женщины, отказавшейся от ребенка, в любом случае узнает и о его рождении, и о ее отказе.
По мнению Бакыта Тодогелдиева из Минсоцразвития, любая мать должна содержать и воспитывать своего ребенка по той причине, что она является биологической мамой. «У ребенка тоже есть права — право знать своих родственников», — добавляет чиновник.
Зачали двое, а виновата мать
В Кыргызстане некоторые люди все еще предпочитают обвинять во всем мать брошенного ребенка. «Клооп» проанализировал больше 1,7 тысяч комментариев под тремя постами про брошенных детей одного из самых популярных новостных пабликов в инстаграме news.kg, на который подписаны 1,6 млн пользователей.
Каждый пятый комментатор обвинял женщину в том, что она «раздвигает ноги перед кем попало» и что она «нагуляла» ребенка. Некоторые комментарии вовсе содержат призывы к насилию. Такие комментаторы считают, что этим женщинам «нет оправданий». Лишь в немногих комментариях указывалась роль мужчины в этой проблеме.
По словам Галины Чиркиной, то, как комментаторы «смакуют» физические издевательства над женщиной, очень пугающая тенденция. Она говорит, что такие комментарии сильно влияют на женщину, которая в итоге решает избавиться от своего ребенка.
«Трагизм этой ситуации в том, что бедная женщина все эти девять месяцев была в стрессе и страхе. И для нее сама мысль невыносима, что она продолжит быть в этом стрессе и страхе, но испытывая его уже в присутствии этого ребенка. Вот он ребенок, который вне брака, в результате там каких-то негативных ситуаций. Это все очень и очень сильно влияет на женщину, которая потом решает выбросить в мусорку ребенка, а не продолжать выстраивать свою жизнь с ним», — говорит глава АРЗ.
Чиркина считает, что наказать женщину, не дав ей возможности реабилитироваться, — самая удобная и наименее затратная позиция для государства и общества. Но проблему это не решит.
Лишь малая часть (около 150) изученных «Клоопом» комментариев хоть как-то касалась решения проблемы брошенных детей. Одни писали, что государство должно забрать ребенка, другие говорили о необходимости в больницах, а третьи — о важности введения уроков сексуального просвещения в школах.
«Пожинаем плоды “”, которое девочки слышат с детства. Табуированные разговоры о контрацепции и вообще отношениях. Страх быть опозоренной родителями и людьми выше страха перед Всевышним», — говорится в одном из комментариев.
Оставившие своих детей женщины привлекаются к ответственности по двум статьям: «Оставление в опасности» и «Убийство матерью новорожденного ребенка». По последней за 13 лет осудили 28 женщин.
Нам не удалось выяснить, сколько дел регистрируют по этим статьям — Генпрокуратура отказалась предоставлять такие данные, ссылаясь на решение Октябрьского райсуда Бишкека о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Юристы «Клоопа» называют этот отказ незаконным.
Что может сделать общество?
О необходимости сексуального просвещения кыргызстанцев и кыргызстанок и улучшения их знаний о репродуктивных правах говорят не только комментаторы в соцсетях, но и эксперты, с которыми поговорил «Клооп».
Блогер Улук Батыргалиев, который на кыргызском языке ведет страницу о секс-просвете в инстаграме, считает, что о сексе и здоровье просто необходимо говорить, даже если эти темы кажутся неудобными или неуместными.
«Многие думают, что сексуальное просвещение — это обучение сексу. На самом деле это не так. Это вопрос того, как безопасно себя вести. Это вопрос того, как быть готовым. Вообще в целом — как защищать себя и свои личные границ», — объясняет он.
«У нас в школе недостаточно хорошо обучают детей защите своих репродуктивных прав. Не говорят о защите своего тела, ведь часть девушек беременеют в последствии изнасилований, — считает глава “Лиги защитников прав ребенка” Турдубекова. — Поэтому первое — надо мальчиков и девочек обучать, что у них есть право на неприкосновенность своего тела. Второе — что мальчики не имеют права совершать насилие и что это уголовно наказуемое деяние».