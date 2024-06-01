Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госинформагентству «Кабар» частично ответил на совместное расследование «Клоопа», Temirov Live и OCCRP. Ранее журналисты-расследователи выяснили, что после того, как президент Садыр Жапаров отменил систему госзакупок как неэффективную, крупнейшие стройки достались подставным людям из окружения главы государства. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

Глава государства сообщил, что дал поручение, чтобы «правительственные издания не тратили время на ответы подобным медиа». Ранее глава пресс-службы администрации президента также говорил, что их «руководитель поручил не реагировать и не отвлекаться на лжецов, подобных Болоту Темирову».

«Впредь не стоит обращать внимание на такие вымышленные ложные расследования. Хочу сказать, чтобы вы тратили своё время на полезные дела. Хорошо, отвечу в последний раз. Впредь не нужно отвечать на такие бессмысленные обвинения. Не стоит обращать на них внимания», — сказал президент.

По его словам, крупные строительные объекты открыты для всех желающих, но они достаются тем, кто предлагает приемлемую цену.

«Когда частные компании предложили построить дома в Баткене по цене 5 млн 800 тысяч сомов каждый, мы отказались, посчитав эту сумму завышенной. Компания “Аманат” (“Аманат Строй Инвест”) построила 91 дом по цене 3 млн 300 тысяч сом за каждый. Другие 33 компании в конечном итоге согласились на ту же сумму. Таким образом, более 400 домов в Баткене построены по цене 3 млн 300 тысяч сом каждый. Мы сэкономили значительные средства государства», — заявил он.

Жапаров рассказал, что дома, строящиеся для Госипотечной компании, возводит госкомпания «Кыргызкурулуш сервис». Другая компания «Бест Хаус Гранд» строит в Джалал-Абаде дома «под ключ» по цене $650 за квадратный метр.

«В ближайшее время в Узгене начнутся строительные работы на участке площадью 5 гектаров. Не помню название строительной компании, но они также согласились строить на таких же условиях и находятся на стадии заключения договора. Другие желающие компании также могут прийти, двери ГИК открыты. Пусть представители тех СМИ, которые критикуют, тоже приходят. Мы готовы дать им объект для выполнения строительных работ. Для всех условия одинаковые», — сказал он.

Глава государства сообщил, что встречался с руководителями крупных строительных компаний, но те отказались строить дома по цене $650 за квадратный метр.

«Когда я предложил им помочь в строительстве, они отказались, сказав: “Мы не можем строить квартиры за эту сумму, у нас не будет прибыли. Кроме того, если до завершения объекта подорожают строительные материалы, мы вообще можем обанкротиться”. Поэтому мы просим вышеупомянутые компании строить. Еще раз повторяю, просим. Они строят “под ключ” за $650 и передают объект ГИКу, который добавляет свою наценку и предоставляет жилье людям в ипотеку на 20-25 лет», — рассказал Жапаров.

При этом он отметил, что строительство будет контролироваться от начала и до конца, и после завершения объекта будет создана комиссия, после проверки которой его передадут людям.

«Компании, желающие участвовать в строительстве, могут приходить. Особенно я приглашаю компании этих лживых критиков. Приходите, покажите себя. Посмотрим, сможете ли вы сделать что-то руками так же умело, как у вас подвешен язык? Кто знает? Они не способны ни на что. Таких в жизни мы видели немало», — сказал президент.

Совместное расследование «Клоопа», Temirov Live и OCCRP было опубликовано 28 мая. Журналисты выявили как минимум 11 крупных проектов, в которые инициировало правительство. Так, по данным расследователей, крупные строительства в стране достались лицам, связанным с Садыром Жапаровым, друзьям его сына Рустама Жапарова и знакомым управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

К примеру, в расследовании говорится, что 24-летний рэп-исполнитель Эламан Токтобеков, которого называют другом Рустама Жапарова, является одним из владельцев компании «Модуль Хаус», участвующей в нескольких крупных государственных стройках, а другой владелец этой компании, Кочкорбек Жуманазаров, знакомый Туманбаева.

Также компания «Аманат Строй Инвест» принадлежит 26-летнему Адилету Нурланбек уулу, который является близким другом племянника президента. Еще одним владельцем этой компании журналисты называют Давида Камбарова, которого называют земляком Туманбаева.

По данным расследователей, объем финансирования шести проектов составил $137 млн. Сколько денег было выделено на остальные пять, неизвестно.

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