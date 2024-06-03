Ленинский райсуд Бишкека обязал экс-депутата ЖК Жусупбека Коргонбай уулу опровергнуть свои высказывания о министре здравоохранения Алымкадыре Бейшеналиеве и выплатить моральную компенсацию в 10 000 сомов. Об этом в соцсетях сообщил адвокат главы Минздрава Кайсын Абакиров.

Еще будучи депутатом Коргонбай уулу обвинил Бейшеналиева в коррупции. На заседании парламента 14 марта 2024 года он заявил, что министр и его родственники владеют состоянием стоимостью 50 млн долларов. Кроме того, Коргонбай уулу сказал, что глава Минздрава — «черный хирург» и имеет связи с организованными преступными группировками.

В ответ на это Бейшеналиев обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. А компенсацию в случае выигрыша дела он пообещал перечислить в детдома.