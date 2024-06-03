Генпрокурор Курманкул Зулушев подал в отставку по собственному желанию. Эту информацию «Азаттыку» подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, Курманкул Зулушев подал соответствующее заявление главе государства Садыру Жапарову. Теперь заявление будет рассматривать Жогорку Кенеш.

Алагозов добавил, что кандидатуру на должность генпрокурора президент рассматривает среди сотрудников органов прокуратуры.

Курманкул Зулушев был назначен генпрокурором 21 октября 2020 года.

В апреле этого года Зулушев стал президентом Федерации кок-бору Кыргызстана.