Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна вывела режим талибов из террористического списка. Об этом он сказал на встрече со спикерами палат парламентов стран-членов ОДКБ.

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Токаев добавил, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи. Также он призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

«Талибан» в ряде стран признан террористической организацией. В Казахстане он был запрещен с 2005 года решением Верховного суда РК.

В Кыргызстане «Талибан» находится в списке террористических организаций, деятельность которых запрещена в Кыргызстане с сентября 2006 года. Его включили в список на основании решения Первомайского райсуда Бишкека.

В 2021 году талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана. Талибы пришли к власти на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет. Западные страны не признали «Талибан» законным правительством Афганистана.