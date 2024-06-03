Страны «Группы семи» и Евросоюза обсуждают санкции против банков стран, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских ограничений, в котором в том числе намерен запретить своим странам использование СПФС. Эта система действует уже в 20 странах, среди них Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие.

По словам источника Bloomberg, в 2023 году трафик СПФС вырос почти в три раза, по сравнению с предыдущим годом.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.