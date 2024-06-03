Недавно в Казахстане разгорелся скандал из-за ток-шоу на госканале: мать шестерых детей, восемнадцать лет терпевшую физическое насилие со стороны своего пьющего супруга, вопреки ее воле попытались примирить с мужем-извергом прямо в студии. Идея, что лучше муж-истязатель, чем развод — распространенная в казахстанском обществе точка зрения.
Это далеко не единственный пример неуважительного отношения к разведенным женщинам. Разведенные, незамужние, активные женщины и тем более феминистки порицаются в казахском обществе. Якобы единственное предназначение женщины – рожать детей и заниматься домом. Причем об этом говорят не только в близком кругу родители, друзья и родственники, но и с высоких трибун, и в публичном, и медиапространстве. При этом ссылаются эти люди, как правило, на казахские традиции.
Журналисты «Республики» попытались разобраться, в чем корни такого отношения к женщинам, действительно ли корни в «традиционных ценностях» и как менять эту ситуацию.
Оригинал материала опубликован на сайте respublica.kz
«Лучше быть вдовой, чем разведенкой»: история Мариам
Мариям Мадран — 49 лет. Она имеет высшее образование, успешный PR-специалист, работала в крупных компаниях. В разводе была больше 16 лет — воспитала двух дочерей одна. Вышла замуж снова, когда дети выросли.
«Мой бывший муж часто меня упрекал даже из-за мелочей, это не так сделала, то не так, что я не достаточна хозяйственна, недостаточно сексуальна и прочее. Он как-то даже меня избил, но я долго терпела, прежде чем развестись».
Решение о разводе далось Мариям непросто. Она видела, как относятся к разведенным женщинам в обществе, в ее семье, среди своих друзей.
«Я слышала от своих родственниц, не в свой адрес, в целом: представляешь, она развелась, значит, она была плохая хозяйка, она была недостаточно сексуальна не удовлетворяла его потребности, ну то есть постоянно я слышала очернения в адрес женщин разведенных и поэтому я считала что нужно терпеть и не уходила от своего мужа».
Теперь Мариям понимает, что на трудное решение, которое ей пришлось принять в ее ситуации, большое влияние оказало воспитание в семье.
«Мама очень подвержена традиционной культуре. […] И говорила о том, что нельзя разводиться, нужно терпеть… мужчины такие… с пониманием к ним относиться, нужно под них подстраиваться. Я подстраивалась, и в результате получила побои».
После развода, Мариям почувствовала стигматизацию одиноких женщин на себе. Она рассказывает, что не только замужние подруги дистанцировались и почти перестали общаться, но и другие одинокие женщины относились к ней с нисхождением.
«Есть даже градация между разными социальными положениями женщин, у меня есть одна знакомая коллега, она вдова. Однажды она мне высказала, что она круче, чем я, потому что я “разведенка”, а она — вдова. […] Лучше быть вдовой, чем разведенкой».
Выйдя снова замуж после долгих лет развода, Мариям поймала себя на том, что сама стала относиться к разведенным женщинам с предубеждением.
«Иногда мне хочется поддержать женщин, а иногда мне кажется, она сама виновата. К сожалению, от матери передаваемые наши традиционные представления о семье, о жизни, они очень сильны. К сожалению, да, я очень зависима от культуры, в которой выросла».
«Почтительность к мужчине, но не полное безмолвие»: эксперты о казахских традициях
В обществе регулярно ссылаются на казахские традиции, говоря о домашнем насилии и пренебрежительном отношении к женщинам. Но эксперты подчеркивают, что это не так — несмотря на сильные патриархальные устои, положение казашек было относительно высоким. В казахской степи даже были женщины, ставшие родоначальницами.
Заведующая отделом этнологии и антропологии Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, Аксункар Абдулина говорит, что положение казахских женщин обусловлено скорее влиянием салафизма.
«Влияние салафизма на казахстанское общество приводит к новому взгляду на место женщины в обществе… Требуется, чтобы девочки покрывались, и все это обосновывают требованиями шариата. Но в традиционном казахском обществе девочек старались воспитывать так: прививали им уважение, почтительность к мужчине, но не полное безмолвие».
Что касается насилия в отношении женщин, то оно было всегда, однако наказывалось судом биев.
«В любом обществе было и есть насилие, оно характерно для социальных сообществ, нельзя говорить, что мы, казахи, отличались в этом, бьют женщин везде. Но это не поощрялось, более того, строго наказывалось. […] И в то время были разводы, кроме выплаты ущерба их могли и развести».
Автор учебника «Ситуативный казахский», эксперт казахской культуры Канат Тасибеков соглашается, что казахские традиции были не такими репрессивными по отношению к женщинам, как это принято считать сегодня.
«Казашки могли на равных состязаться с мужчинами в айтысах, на больших тоях проводилась женская борьба, и были казахи не такими уж стыдливыми, как это пытаются представить сегодня поборники «традиционных ценностей».
По словам Каната Тасибекова, многое забыто из настоящих казахских традиций, и сегодня за них пытаются выдать то, чего на самом деле не было в культурном коде казахов.
«И что вы хотите, вас же не изнасиловали, не убили?!»: адвокат о правовой культуре
Кундыз Утебекова — практикующий адвокат. Она практически ежедневно в своей работе сталкивается со случаями абьюза в отношении женщин — в первую очередь в семейно-бытовой сфере.
Адвокат подчеркивает, что «традиционное» воспитание не спасает девушек от абьюза.
«Вот сейчас у меня такой семейный спор. Девушка из обычной семьи, отец очень строго воспитал ее.. Она выходит замуж… рожает двоих детей. Над ней и свекровка издевается, и муж постоянно издевается. Она все-таки подала на развод. [То есть] то, что она вела себя правильно, не является залогом успешного брака».
«Когда сегодня наши депутаты или люди, стоящие у власти, говорят о возрождении каких-то старых казахских традиций, мне даже смешно становится. Потому что у нас жизнь изменилась, женщине дали все права, равные с мужчинами на основе Конституции, дали ей право получать образование, избирательные права, она может баллотироваться, также может управлять государством, и вдруг на тебе — она, оказывается, бесправное существо и должна подчиняться какому-то мужчине. А с какой стати?»
Причем такие идеи зачастую разделяют судьи, говорит адвокат.
«У меня был кейс, я представляла интересы несовершеннолетней в суде по делу о половой неприкосновенности. В судебной коллегии в апелляционной инстанции были одни мужчины. А председатель коллегии заявлял в суде: «И что вы хотите, вас же не изнасиловали, не убили?!»
Утебекова призывает в первую очередь менять правовую культуру в обществе.
«Развод — это не конец света, как многие полагают. Всегда женщинам советую, что нужно быть финансово независимыми, развиваться, знать о существовании своих прав, учиться защищать свои личные границы».
«Нужно учить этому начиная с детского сада»: как менять ситуацию
Не только эксперты, но и обычные казахстанцы признают, что корень мужского насилия — в воспитании.
«У нас мальчиков балуют. Вот он, мальчик, и ему нужно дать все, что он хочет, прощать ему все. Вот уже и насильник растет», — говорит пожилая апай.
С ней согласна и молодая мама: «Нужно заниматься воспитанием, начинать хотя бы с нынешнего поколения. Нужно прививать уважение к женщинам, чтобы мальчики знали, что нельзя поднимать руку на женщину ни в коем случае».
Президент фонда «НеМолчи.kz» Дина Смаилова много лет борется с преступлениями против личности. По ее опыту остановить насилие в отношении женщин может только угроза неотвратимого наказания. Плюс, по ее мнению, должен быть принят этический кодекс, где будут прописаны нормы по защите прав от разного рода дискриминаций.
«Недавно стоматолог известной компании написал пост: составляем список РСП (“разведёнка” с прицепом). Это явная дискриминация по признаку пола — такая же опасная для общества, как и дискриминация по языковому признаку. Но этот мужчина не понес никакого наказания, он, наоборот, продолжает собирать фотографии и аккаунты разведенных женщин».
В Конституции Республики Казахстан все это прописано, но такие кодексы должны внедрять и обеспечивать соблюдение везде, считает Смаилова. В первую очередь, такие кодексы нужно внедрять в учебных заведениях — школах и вузах, это должно стать частью образования.
Юрист Айгерим Кусаинкызы говорит о том, что сами по себе запрещающие дискриминацию нормы (а они есть и в Конституции, и в Трудовом кодексе) на практике не работают.
«Нужны культурные изменения через образование, обучение. Нужно учить этому начиная с детского сада, чтобы люди понимали, что такое личные границы, мнения, права других. Научились уважать их».
Радует то, что сегодня, пусть и не все общество, но какая-то часть его уже понимает, что отношение к женщинам должно меняться — закрепленное в Конституции РК равноправие должно стать реальным на практике, а все случаи дискриминации женщин, насилия в отношении женщин — жестко пресекаться. Причем усилия к этому должны приложить все — от семьи до государства.
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