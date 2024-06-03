из-за ток-шоу на госканале: мать шестерых детей, восемнадцать лет терпевшую физическое насилие со стороны своего пьющего супруга, вопреки ее воле попытались примирить с мужем-извергом прямо в студии. Идея, что лучше муж-истязатель, чем развод — распространенная в казахстанском обществе точка зрения.

Это далеко не единственный пример неуважительного отношения к разведенным женщинам. Разведенные, незамужние, активные женщины и тем более феминистки порицаются в казахском обществе. Якобы единственное предназначение женщины – рожать детей и заниматься домом. Причем об этом говорят не только в близком кругу родители, друзья и родственники, но и с высоких трибун, и в публичном, и медиапространстве. При этом ссылаются эти люди, как правило, на казахские традиции.

Журналисты « Республики » попытались разобраться, в чем корни такого отношения к женщинам, действительно ли корни в «традиционных ценностях» и как менять эту ситуацию.

Оригинал материала опубликован на сайте respublica.kz

«Лучше быть вдовой, чем разведенкой»: история Мариам

Мариям Мадран — 49 лет. Она имеет высшее образование, успешный PR-специалист, работала в крупных компаниях. В разводе была больше 16 лет — воспитала двух дочерей одна. Вышла замуж снова, когда дети выросли.

«Мой бывший муж часто меня упрекал даже из-за мелочей, это не так сделала, то не так, что я не достаточна хозяйственна, недостаточно сексуальна и прочее. Он как-то даже меня избил, но я долго терпела, прежде чем развестись».

Решение о разводе далось Мариям непросто. Она видела, как относятся к разведенным женщинам в обществе, в ее семье, среди своих друзей.

«Я слышала от своих родственниц, не в свой адрес, в целом: представляешь, она развелась, значит, она была плохая хозяйка, она была недостаточно сексуальна не удовлетворяла его потребности, ну то есть постоянно я слышала очернения в адрес женщин разведенных и поэтому я считала что нужно терпеть и не уходила от своего мужа».

Теперь Мариям понимает, что на трудное решение, которое ей пришлось принять в ее ситуации, большое влияние оказало воспитание в семье.

«Мама очень подвержена традиционной культуре. […] И говорила о том, что нельзя разводиться, нужно терпеть… мужчины такие… с пониманием к ним относиться, нужно под них подстраиваться. Я подстраивалась, и в результате получила побои».

После развода, Мариям почувствовала стигматизацию одиноких женщин на себе. Она рассказывает, что не только замужние подруги дистанцировались и почти перестали общаться, но и другие одинокие женщины относились к ней с нисхождением.

«Есть даже градация между разными социальными положениями женщин, у меня есть одна знакомая коллега, она вдова. Однажды она мне высказала, что она круче, чем я, потому что я “разведенка”, а она — вдова. […] Лучше быть вдовой, чем разведенкой».

Выйдя снова замуж после долгих лет развода, Мариям поймала себя на том, что сама стала относиться к разведенным женщинам с предубеждением.

«Иногда мне хочется поддержать женщин, а иногда мне кажется, она сама виновата. К сожалению, от матери передаваемые наши традиционные представления о семье, о жизни, они очень сильны. К сожалению, да, я очень зависима от культуры, в которой выросла».

«Почтительность к мужчине, но не полное безмолвие»: эксперты о казахских традициях

В обществе регулярно ссылаются на казахские традиции, говоря о домашнем насилии и пренебрежительном отношении к женщинам. Но эксперты подчеркивают, что это не так — несмотря на сильные патриархальные устои, положение казашек было относительно высоким. В казахской степи даже были женщины, ставшие родоначальницами.

Заведующая отделом этнологии и антропологии Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, Аксункар Абдулина говорит, что положение казахских женщин обусловлено скорее влиянием салафизма.

«Влияние салафизма на казахстанское общество приводит к новому взгляду на место женщины в обществе… Требуется, чтобы девочки покрывались, и все это обосновывают требованиями шариата. Но в традиционном казахском обществе девочек старались воспитывать так: прививали им уважение, почтительность к мужчине, но не полное безмолвие».

Что касается насилия в отношении женщин, то оно было всегда, однако наказывалось судом биев.

«В любом обществе было и есть насилие, оно характерно для социальных сообществ, нельзя говорить, что мы, казахи, отличались в этом, бьют женщин везде. Но это не поощрялось, более того, строго наказывалось. […] И в то время были разводы, кроме выплаты ущерба их могли и развести».