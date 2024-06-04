Судебная коллегия Бишкекского горсуда на заседании 3 июня отменила решение Административного суда Бишкека от 18 марта. Тогда Админсуд признал недействительным решения Минкультуры об удалении материала с сайта «Клоопа» и о блокировке сайта издания.

«Сегодня судебная коллегия горсуда отменила это решение. Интересно узнать, какое обоснование они включили в свое определение. Мы считаем решение незаконным. Создается опасный прецедент для интернет-изданий и для всех, кто распространяет информацию, потому что таким определением суда [получается], что можно не обращаться к самому распространителю, а сразу идти в Минкультуры и просить блокировки. Это нарушение баланса, предусмотренного законом “О защите от недостоверной информации”», — сказала юристка «Клоопа» Фатима Якупбаева.

«Клооп» будет обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Сайт «Клоопа» на русском языке заблокирован с 12 сентября 2023 года, а на кыргызском — с начала ноября.

Поводом для блокировки сайтов стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Кроме блокировки сайта, ранее Октябрьский районный суд Бишкека принял решение о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа» — одно из юрлиц «Клоопа». Поводом для ликвидации стало то, что устав организации не включал в себя журналистскую деятельность. На суде также выступили государственные эксперты-психиатры, по оценке которых в публикациях «Клоопа» была «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Юристы «Клоопа» пытались обжаловать решение суда первой инстанции в Бишкекском горсуде. Однако судебная коллегия горсуда не стала рассматривать апелляционную жалобу, сославшись на то, что сроки для подачи жалобы пропущены. «Клооп» намерен обжаловать это решение в Верховном суде.

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