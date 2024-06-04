Президент Садыр Жапаров предложил усилить защиту предпринимателей и инвесторов в Кыргызстане. Законопроект инициировал сам глава государства.

Так, Жапаров предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Президент предлагает увеличить штраф за незаконные проверки бизнеса со 100 до 150 тысяч сомов.

Также Жапаров предложил не сажать недобросовестных бизнесменов, а отпускать их под домашний арест, электронное наблюдение или залог. Отмечается, что это предложение сделано с целью защиты предпринимателей от необоснованного заключения под стражу.