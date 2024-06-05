Двух братьев экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова — Руслана и Исламбека — оставили под стражей. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Ошском областном суде.

Так, Руслан и Исламбек Матраимовы будут содержаться под стражей до 18 июля.

В суде добавили, что продление меры пресечения в отношении Тилека Матраимова будут рассматривать 11 июня в Кара-Суйском райсуде. Его дело передано в суд. Его 26 апреля суд отпустил под домашний арест.

26 марта спецслужбы задержали Райымбека Матраимова и его трех братьев.

Известно, что Руслану и Исламбеку Матраимовым предъявили обвинение по статье «Легализация (отмывание)» преступных доходов в крупном размере.

Тилеку Матраимову предъявили обвинение по статье «Злоупотребление служебным положением». Его адвокат говорил, что дело связано со строительством подземного перехода в Кара-Суйском районе в 2019 году. Тогда Матраимов занимал должность главы райадминистрации.