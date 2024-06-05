ГКНБ объявил в межгосударственный розыск, том числе по линии «Интерпола», казахстанского предпринимателя, владельца компании «Вертекс Голд» Владимира Джуманбаева. Об этом в Госкомитете сообщили 5 июня.

В спецслужбе заявили, что Джуманбаев финансировал деятельность ОПГ «вора в законе» Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг».

По данным госкомитета, предприниматель «установил связь с Кольбаевым в целях получения поддержки, покровительства на территории Кыргызстана и для ведения совместных бизнес проектов». Также в ГКНБ сообщили, что Джуманбаев, являясь владельцем золотодобывающей компании, поручил своим сотрудникам ежемесячно передавать по 1 млн сомов Кольбаеву в период с 2021-го по 2023 год.

«Джуманбаев неоднократно проводил досуг и встречи с К. Асанбеком в центре отдыха «Барс», расположенного в Иссык-Кульской области, куда он прибывал частными самолетами», — добавили в Госкомитете.

Кроме того, спецслужба установила факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в госорганы КР, чтобы сокрыть реальные показатели доходов «Вертекс Голд». В ГКНБ отметили, что это нанесло ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

На основании собранных материалов постановлением Октябрьского райсуда в отношении заочно Джуманбаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявили в розыск.

В списке Forbes Kazakhstan Владимир Джуманбаев занимает 25-е место в рейтинге «75 богатейших бизнесменов Казахстана — 2024». Его состояние оценивается в $365 млн.

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.