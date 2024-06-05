Новость обновлена 5 июня 14:46. Добавлен анализ Kaktus.media.

Команда хакеров, называющая себя Team Insane Pakistan, заявила, что получила и опубликовала данные более 600 тысяч кыргызстанцев и компаний. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на страницы хакеров в Телеграме и Фейсбуке. Однако действительно ли хакеры взломали госсайт Кыргызстана, неизвестно.

По данным «Азаттыка», хакеры заявили о взломах в качестве «протеста» на беспорядки в Бишкеке в ночь на 18 мая, во время которых иностранные студенты подверглись нападению. По словам взломщиков, они взломали поддомен сайта gov.kg и получили данные Верховного суда. При этом в суде эту информацию «Азаттыку» опровергли.

«Журналисты “Азаттыка”, изучая базу данных, опубликованную хакерами, выяснили, что в ней имеется как устаревшая, так и актуальная информация о гражданах Кыргызстана. В том числе, в базе данных имеются адреса и личные идентификационные номера (ИНН) граждан КР. Кроме того, в списке есть также госслужащие, политики и руководители, отвечающие за кибербезопасность. Часть из них по-прежнему живут по адресам, указанным в списке, а часть сообщили, что переехали», — пишет издание.

По словам одного из анонимных авторов телеграм-канала Team Insane Pakistan данные получены в результате «успешной» хакерской атаки и ее нет в открытых источниках.

«Эта база данных недоступна в открытом интернете. Мы взломали субдомен сайта gov.kg и использовали уязвимость в SQL (Structured Query Language – Структурированный язык запросов), чтобы получить данные более 500 тысяч кыргызстанцев. Эти люди нацелились на наших пакистанских братьев. Если они не прекратят свои атаки, мы опубликуем еще больше данных. Все сайты gov.kg уязвимы», — заявил анонимный автор.

При этом издание Kaktus.media проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что с большой вероятностью Team Insane Pakistan не взламывала госсайты Кыргызстана в целях кражи персональных данных. По данным журналистов, они лишь опубликовали у себя налоговые данные кыргызстанцев за 2019 год, которые в течение четырех лет находятся в открытом доступе.

Эти данные оказались в открытом доступе в 2020 году. Тогда в сети был опубликован файл, содержащий 879 тысяч 271 запись. В нем были собраны реквизиты налогоплательщиков, в частности ФИО/название, ИНН и адрес гражданина. Тогда в Налоговой службе заявили, что эти данные являются открытой информацией и к налоговой тайне не относятся.

По словам журналистки Радио «Свободная Европа/Азаттык» Рийн Алясь, специализирующейся на цифровой экспертизе, в опубликованном списке хакеров из более чем 630 тысяч строк содержится по крайней мере 523 тысяч 594 уникальных ИНН. При этом в списке встречаются люди и компании без ИНН.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек.