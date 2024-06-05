По информации ГКНБ, одной девушке 19 лет, другой — 16. Следствие считает старшую девушку главной организаторкой поджога, а девушку младше — ее пособницей. Они обе жительницы села Бек-Абад, где произошел поджог, а также они являются членами религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир».

«29 мая сего года обе участницы подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь на 30 мая подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ №4, № 88, а также на вышке сотового оператора. После чего на пересечении улиц Сыдыкова и Ураимжан Ата сожгли госфлаги КР», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали мать и брата одной из девушек, а также двух женщин, у которых была «экстремистская литература». Им предъявлены обвинения в членстве в запрещенной экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», хранении и распространении экстремистской литературы, а также в уничтожении государственной символики.

На время следствия всех подозреваемых взяли под арест.

30 мая в селе Бек-Абад Сузакского района неизвестные сожгли флаг у ворот двух школ, а также у входа в здание Атабековского айыл окмоту и заменили их белыми полотнами с текстом на арабском языке.