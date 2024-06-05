Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на освобождение Курманкула Зулушева с должности генпрокурора. Такое решение они приняли на заседании парламента 5 июня.

За проголосовали 58 нардепов, против – 1.

3 июня стало известно, что генпрокурор Курманкул Зулушев подал в отставку. По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, он ушел по собственному желанию.

Вместо Зулушева президент выдвинул на должность генпрокурора Максата Асаналиева. Документ уже внесен в Жогорку Кенеш.

При этом снимок документа за подписью главы государства накануне распространился в сети. По факту утечки внутреннего документа, по словам пресс-секретаря президента, начато расследование.

Известно, что Максат Асаналиев родился в Тонском районе Иссык-Кульской области. В 2022 году его назначили прокурором Ошской области. А до этого он работал прокурором Первомайского района Бишкека.