Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 5 июня одобрили кандидатуру Максата Асаналиева на должность генпрокурора. Ранее кандидатуру Асаналиева одобрил Комитет ЖК по конституционному законодательству.

Отвечая на вопросы депутатов, Асаналиев сказал, что у Генпрокуратуры «сейчас достаточно полномочий для выполнения задач, стоящих перед ней». При этом, по его мнению, надзорному органу нужны полномочия для следствия.

Также, по словам нового генпрокурора, некоторые сотрудники прокуратуры не выполняют возложенные на них обязанности. К примеру, Асаналиев рассказал, что они плохо готовятся к заседаниям судов, а некоторые вовсе замешаны в коррупции.

Известно, что 46-летний Асаналиев начал свою трудовую деятельность в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) в 2001 году в качестве следователя и к 2010-году стал старшим следователем по особо важным делам. Затем он перешел в Генпрокуратуру, где также работал следователем по особо важным делам. С 2015 по 2018 год он возглавлял Отдел внутренних расследований Генпрокуратуры, а позже стал прокурором Первомайского района Бишкека. С мая 2022 года он работал прокурором Ошской области.



Прежний генпрокурор Курманкул Зулушев подал в отставку 3 июня. Он возглавлял главный надзорный орган с октября 2020 года.