Депутатка ЖК Эльвира Сурабалдиева предложила отправлять на тренинги милиционеров, чтобы сделать их более эмпатичными к пострадавшим от семейного насилия. С таким предложением она выступила на заседании парламента 6 июня.

По ее словам, уровень семейного насилия не уменьшается и к ней обращаются пострадавшие женщины с жалобами на некорректное отношение милиционеров к ним.

«[Милиционеры] говорят [пострадавшим женщинам], чтобы они уехали куда-то на время. Но им ведь некуда уехать. Поэтому сейчас в парламенте предлагается внести изменение о том, чтобы насильник уехал из дома. Куда ехать [пострадавшим]? Нет ведь государственных кризисных центров, кроме Бишкека и Оша. А тем, кто в регионах, что делать? Поэтому прошу сотрудников правоохранительных органам, обращайтесь к [пострадавшим] со всей внимательностью, не высмеивая их. […] Руководство органов прошу провести тренинги для милиционеров на тему семейного насилия», — обратилась она.

Насилие и фемицид в Кыргызстане

Семейное насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане, которая остается актуальной уже многие годы. Ежегодно в республике регистрируются тысячи случаев семейного насилия. По данным МВД, в 2023 году в электронной базе было зарегистрировано более 11 тысяч случаев семейного насилия.

Случаев же избиения и истязания женщин за стенами дома намного больше. Правозащитники утверждают, что женщины не хотят обращаться в милицию и сообщать о домашнем насилии по разным причинам: от виктимблейминга до недоверия милиции.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.

При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие, а это значит, что пострадавшая женщина может быть убита в любой момент.

Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index), Кыргызстан в 2023 году оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Страна заняла 95 место среди 177 стран мира.

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Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане

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