«Но это не главное, вопрос об исключении из фракции до сих пор никогда не поднимался самим Мадумаровым, он и не мог его поднять. На это есть несколько причин. Просто сейчас он действует через Масалиева. Если говорить о «пакостях», которые есть внутри партии, считающей себя символом правды, то следует начать разговор с самого начала. Настанет время, когда народ узнает истинные лица тех, кого принимает за «честных». Я открыто говорю о том, о чем умалчивают другие. И меня за это не любят», — заявила депутатка, добавив, что продолжит работать и без фракции.