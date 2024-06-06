Депутат Акбокон Таштанбеков на заседании Жогорку Кенеша 6 июня предложил наказывать чиновников за просмотр видео с вебкам-моделями.

«Почему мы не можем наказывать тех, кто смотрит это в своих кабинетах? Их нужно увольнять с работы и сажать. Это неправильно. Кто на них смотрит? Чиновники в кабинетах. Значит, они и финансируют», — сказал депутат.

Также Таштанбеков предложил ввести наказания для тех, кто смотрит такие видео и пользуется услугами секс-работниц. Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев ответил, что для этого нужно ввести отдельную статью в Уголовном кодексе.

Ранее в Кыргызстане предложили криминализировать вебкам-индустрию. Согласно законопроекту, организаторов вебкам-студий будут штрафовать до 200 тысяч сомов или лишать свободы до 3 лет. Самих моделей предлагают штрафовать на 10 тысяч сомов. Проект закона депутат парламента приняли в двух чтениях.