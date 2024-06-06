Бывшего вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова отпустили под подписку о невыезде. Такое решение Первомайский райсуд Бишкека принял 30 мая и изменил меру пресечения в отношении Сазыкулова на подписку о невыезде.

Сазыкулова задержали в середине апреля за покровительство незаконно построенных коммерческих объектов.

По данным ГКНБ, он незаконно выделил бизнесмену муниципальную землю в центре Бишкека, стоимостью более $200 тысяч, для строительства коммерческого объекта.

Позже органы местного самоуправления выявили факт строительства объекта площадью 300 квадратных метров без разрешительных документов. Объект подлежал сносу, но Сазыкулов всячески тормозил этот процесс и создавал препоны. В итоге незаконный объект не был демонтирован, сообщили в госкомитете.

Также в госкомитете отмечали, что Сазыкулов объявил тендер по благоустройству сквера, на который потратили 17 млн сомов. Однако позже выяснилось, что сумма была завышена на 6-7 млн сомов.

Чиновника тогда водворили в СИЗО ГКНБ.