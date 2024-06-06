В Пекине 6 июня состоялась официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» между правительствами трех стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина КР.

Со стороны Кыргызстана соглашение подписал министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев, со стороны Китая председатель Госкомитета по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, а со стороны Узбекистана — министр транспорт Ильхом Махкамов.

«Подписание соглашения знаменует собой важный шаг в реализации проекта. Оно устанавливает основные принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами, включая финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание железной дороги», — говорится в сообщении Кабмина.

Перед подписанием соглашения с видеообращением выступили лидеры Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Президент КР Садыр Жапаров назвал это мероприятие «историческим событием, знаменующим долгожданное начало реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и отметил, что «железная дорога соединит Китай и страны Центральной Азии и откроет новые маршруты перевозок до стран Европы и Персидского залива».

Переговоры о строительстве железной дороги из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, Иран и Турцию ведутся почти 20 лет. В начале мая Жапаров заявил, что строительство железной дороги начнется в октябре 2024 года.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива.

Ожидается, что пропускная способность магистрали составит от 7 до 13 млн тонн грузов в год. Кыргызстан рассчитывает, что 80% из них придутся на транзит, 20% – на грузы непосредственно в Кыргызстан и из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.

Известно, что по плану властей КР, маршрут железной дороги по территории Кыргызстана протяженностью 311 километров будет проходить по маршруту «Торугарт – Кош-Добо – Казарман – Джалал-Абад», а ориентировочная стоимость строительства составит $4,7 млрд.