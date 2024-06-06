Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Авторка этой колонки – главная редакторка онлайн-издания «Новые лица» Лейла Саралаева.

Ночь с 17 на 18 мая, когда большая масса молодых кыргызских парней в считанные часы мобилизовалась и начала набеги на места проживания иностранных студентов и рабочих, показала, что в обществе у нас происходят опасные процессы. Избиения студентов из Пакистана, Индии и Бангладеш, призывы «убивать», «сжигать», «уничтожать» представителей других национальностей, повергли в шок. За 33 года независимости такой агрессии по отношению к иностранцам не было. И не было такого высокого уровня правового нигилизма.

Однако тот факт, что оба главы Кыргызстана, президент и руководитель ГКНБ, не только не осудили эти действия, но и назвали некоторые требования «правильными», а самих участников беспорядков «патриотически настроенной молодежью», вызывает беспокойство. Как показывает история, заигрывание с идеей национализма очень скользкая дорожка, потому что от национализма до нацизма — один шаг.

Заигрывания власти

Поводом к беспорядкам послужило видео, на котором несколько иностранцев избивают молодого кыргызстанца. Ролик был опубликован 17 мая без объяснения причин происходящего. Это видео у любого здравомыслящего человека вызывало возмущение и негативные эмоции. Хотя уже после погромов МВД объяснило, что иностранцы избили кыргызстанца из-за того, что он и его друзья устроили бесчинства в хостеле, где проживали иностранцы. Но на видео этого не было.

У молодежи вскипела кровь: «Наших бьют!», «Иностранцы нас не уважают!» Итогом стала «хрустальная» ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке — как по команде собрались несколько сотен молодых людей и пошли громить и избивать иностранных студентов и рабочих в хостелы, общежития и даже швейные цеха, где они работали.

Милиция практически бездействовала. Как результат — 41 пострадавший, несколько тысяч покинувших Кыргызстан пакистанцев и испорченный имидж нашей страны на международном уровне.

Оба руководителя Кыргызстана, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, комментируя эти события, обвинили в произошедшем «провокаторов». Президент указал на тех, «кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией, и находящихся в местах лишения свободы». Глава ГКНБ заявил, что погромщиков «призывали к массовым беспорядкам через Telegram и WhatsApp: с призывом к противодействию правоохранительным органам, идти против государства».

Президент называет парней, участвовавших в беспорядках, «молодыми патриотами», и, как бы перетягивая одеяло «патриотизма» на себя, заявляет: «Наш патриотизм, возможно, даже больше вашего, но точно не меньше».

Почему происходит такое явное заигрывание с молодежью, нарушившей законы гостеприимства, нормы морали и статьи уголовного кодекса?

Во-первых, потому, что в сложившейся ситуации с нелегальной миграцией виноваты прежде всего первые лица страны. Это результат неэффективной работы органов государственной безопасности и правоохранительной системы.

А во-вторых, оба главы Кыргызстана страшно испугались этой мощной пассионарной силы, которая может не только иностранцев побить, но и снести их власть за одну ночь. Это не с законопослушными журналистами и гражданскими активистами воевать. Поэтому и президент, и глава ГКНБ поспешили заверить молодежь, что их чаяния услышаны, работа с нелегальными мигрантами ведется.

«Закономерные последствия бездействия государства»

Эксперт по безопасности и ветеран ГКНБ Таалайбек Джумадылов считает, что такие столкновения молодежи объективно должны были произойти. Даже когда в село приезжает молодежь из города, говорит он, бывают столкновения — «это объективная вещь».

«Если в страну несколько лет бесконтрольно завозили людей, у которых совершенно иная цивилизация, иная система ценностей и взглядов и язык совершенно иной группы, и они у нас даже не адаптировались, не изучали ни русский, ни кыргызский, живут анклавами, собственной общиной, то это неизбежно приведет к противостоянию. Тем более между молодежью», — рассуждает Джумадылов.

Он считает, что власти должны были провести после беспорядков «работу над ошибками» — провести совещание Совбеза, проанализировать условия, которые привели к погромам. Но вместо этого они постфактум обвинили «мифических контрабандистов, коррупционеров и блогеров-провокаторов», замечает ветеран ГКНБ.

Он уверен, что ситуация вылилась в беспорядки из-за неэффективности работы правоохранительных органов и неправильно выстроенных приоритетов в ней.

«Надо сменить приоритеты оперативно-служебной деятельности спецслужб и направить [ее] на контрразведку, а не тратить силы на то, чтобы бороться с экскортницами, журналистами и инакомыслящими. И работать надо без шума и пыли, агентурным проникновением в эту среду [иностранцев], изучать ее», — считает Джумадылов.

Он утверждает, что, в Кыргызстане с иностранцами работают «разводилы» — посредники, которые не только помогают своим соотечественникам искать работу, оформлять документы и снимать жилье, но и организуют систему сборов для правоохранителей за «крышевание» приезжих. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что иностранцы уже структурировались и подменяют собой госорганы.

Джумадылов считает, что Камчыбек Ташиев, назвавший требования погромщиков «оправданными», повел себя «не как глава спецслужб, а как политик».

«А главная задача политика в том, чтобы понравиться населению. Он эту свою цель как политик достиг. А как глава спецслужб должен уметь управлять процессами. Но практика показала, что мы этими процессами не управляем и не влияем [на них] никак. К тому же, в этой сфере, оказывается имеется коррупция, злоупотребления и “крышевание”», — рассуждает эксперт.

К слову, коллегия МВД по произошедшим беспорядкам прошла лишь спустя 10 дней, 27 мая. По ее итогам 20 милиционеров привлекли к дисциплинарной ответственности, 10 из них лишились своих должностей, в том числе начальник подразделения УВД Свердловского района.

Как патриотизм переходит в национализм?

Удивительно, но среди кыргызстанцев были те, кто оправдывал действия наших хулиганов, в социальных сетях разгорелись ожесточенные споры о том, что «пора было поставить иностранцев на место», они «обнаглели», «громко разговаривают в общественных местах», «пахнут специфично» и так далее. И самое печальное, что подобная риторика стала возможной и среди депутатов кыргызского парламента.

К примеру, депутат и сват президента Акылбек Тумонбаев так прокомментировал массовый выезд иностранных студентов из Кыргызстана после межэтнических беспорядков:

«Все по-разному говорят, но мое мнение такое: посмотрите на улицы — наконец, всяких черных-цветных стало меньше. Вы же помните, как они ходили со своими пакетами. Везде ходили. А теперь наши парки стали чище, и ходят теперь только кыргызстанцы. Это мое мнение, — сказал парламентарий.

На эти шовинистические высказывания никак не отреагировали ни спикер парламента, ни комиссия по этике госслужащих. При этом, согласно Кодексу депутатской этики, парламентариям запрещено проявлять любую форму дискриминации, ущемления прав по происхождению, полу, расе, национальности и языку. Также в Кыргызстане есть уголовная ответственность за возбуждение расовой, этнической, национальной вражды.

Кыргызстан — многонациональная страна. Но в нашей истории есть черные страницы, когда ее раздирали межэтнические конфликты. Это и трагические события в 1990-м и 2010-м годах в Ошской области, это и стычки в селах Чуйской области в 2006-м и 2010-м. Межэтнические отношения всегда были чувствительной темой.

Всплеск насилия против иностранцев и высказывание своего коллеги о нем депутат парламента Исхак Масалиев называет проявлениями расизма.

«Это страшное явление, с которым боролась советская власть много лет. И вдруг мы, кыргызы, сами темнокожие, начинаем более темных бить из-за цвета кожи. Это страшно. Эти события меня разочаровали, и я насторожен выкриками расистского характера», — говорит он.

Масалиев считает рост такой «активности» молодежи из-за видео избиения кыргызстанца не настоящим патриотизмом, а патриотизмом в гротескной форме или псевдопатриотизмом.

«Патриотизм — это когда молодежь готова защищать свою родину на границе. Патриотизм — это когда защитник идет с лопатой на врага. Патриотизм, это когда наши спортсмены поднимают наш флаг, побеждая на соревнованиях», — считает он.

Масалиев называет поколение кыргызстанцев, участвовавших в погромах иностранцев потерянным и говорит, что оно стало таким из-за «отсутствия идеологии и стабильной экономики».

«У молодых людей нет перспектив, нет завтрашнего дня, и этот негатив выливается на людей, которые отличаются внешне», — заключает депутат.

Национализм начинается у патриота тогда, когда тот не просто любит свой народ, а ненавидит другой или всех других, считает немецкая исследовательница истории и глава Института человеческого развития Общества Макса Планка Уте Фреверт.

«Понятие «национализм» как идея, которая мобилизует население, старо, по крайней мере, как французская революция. Национализма без изъяна, чисто позитивного, никогда и не было. К национализму взывают, прежде всего, во времена конфликтов и войн. При этом тон всегда довольно агрессивный. Любовь к своему всегда тесно связана с изоляцией от другого, чужого. И это разграничение может принимать самые разные формы. Оно может выражаться в установке: «Мы — другие». Но чаще всего оно приводит к тезису «Мы — лучше». И вот эта форма конкуренции за право называться лучшей нацией, нацией без недостатков, уже заложена в национализме», — сказала она в интервью Deutsche Welle.

В Кыргызстане к теме межэтнических отношений всегда подходили с осторожностью. Но и условия жизни до этого были другими — 70 лет советской власти, при которой подавлялось не только национальное самосознание, но и развитие кыргызского языка. В первые годы независимости президент Акаев провозгласил лозунг: «Кыргызстан — наш общий дом», который оспаривал молодой тогда политик Адахан Мадумаров, заявляя: «Кыргызстан — дом для кыргызов, остальные здесь квартиранты». Это вызвало шквал критики и возмущения у части общества, но другой частью эти слова были приняты с одобрением, что принесло оппозиционеру популярность.

Спустя 30 лет в и так давно многонациональном Кыргызстане появились новые этнические группы. По данным Минтруда, к маю 2024 года более 5000 иностранцев получили разрешения на работу в республике. А по данным МИД, в Кыргызстане обучаются более 350 студентов из Бангладеш, более 5000 из Индии и более 6000 из Пакистана. Кроме того, в стране живут и трудятся тысячи граждан КНР и Турции.

Эти новые реалии порождают и новые вызовы, которые нужно широко обсуждать в обществе — не только с участием представителей власти, но и гражданского общества, социологов и профессионалов правоохранительных органов.