Депутаты на заседании парламента 6 июня подняли вопрос о проблеме пробок в Бишкеке.

В ходе обсуждения нардеп Арсланбек Малиев предложил построить в столице метро.

«В Бишкеке сейчас проживает больше миллиона людей. Сейчас на дорогах образуются пробки, не только во время ремонта дорог. […] Проблема пробок не решится, пока не построим метро. Думаю, это можно сделать, договорившись с Китаем, Россией или другими странами. Можно дать им в пользование на 20-30 лет, когда построят, а потом к нам перешло бы», — сказал он.

Его коллега Балбак Тулобаев, в свою очередь, вспомнил свою прошлую инициативу с монорельсом, которую озвучил еще в 2020 году в бытность и.о. мэра Бишкека. По его словам, монорельс обойдется городу дешевле, чем метро и новые автобусы. Депутат считает, что вместо покупки автобусов за $160 млн, вдоль двух рек можно поставить монорельс за $150 млн.

«Монорельс за час перевозит 150 тысяч человек. Вот и покроет пассажиропоток в 700 тысяч человек. Это дешевле выйдет», — обратился Тулобаев к властям.

Тем временем мэрия предлагает свои варианты решения пробок: например, начинать учебу в школах раньше 8 утра. А градоначальник запретил сотрудникам мэрии приезжать на работу на личном авто по вторникам и четвергам. Также городские власти рассматривают возможность строительства в Бишкеке канатной дороги.