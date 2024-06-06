В МИД КР отреагировали на информацию о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении таксиста из Кыргызстана, отказавшегося везти участников войны в Украине.

В ведомстве сообщили, что направляли ноту в МИД РФ с просьбой объективно и всесторонне рассмотреть дело в отношении гражданина КР. Самому кыргызстанцу дипломаты оказали всю необходимую консульско-правовую помощь.

«В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — сообщили в МИД.

Инцидент произошел ночью 2 июня. В сети распространился видеоролик, как военные в гражданской одежде стоят на обочине автодороги и гоняются за таксистом. Автор видео утверждал, что таксист высадил военных, когда узнал, что они вернулись из Украины. Другой участник конфликта заявил, что таксист их высадил, когда речь зашла про «Крокус Сити Холл».

На ролик быстро отреагировали в Следственном комитете РФ — 3 июня в ведомстве сообщили, что завели уголовного дела о возбуждении ненависти, вражды, а равно человеческого достоинства (статья 282 УК РФ).

По данным российских СМИ, таксиста зовут Аипбек Латипов. Журналистам он рассказал, что пассажиры были пьяны и грубили, а затем изменили способ оплаты на наличные. При этом ехать до точки назначения нужно было около 100 километров. По его словам, он боялся за свою безопасность и за то, что пассажиры не оплатят поездку. После инцидента кыргызстанца уволили из таксопарка.