Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан не заинтересован в том, чтобы помогать России обходить западные санкции. Об он сказал интервью информагентству Deutsche Welle, отвечая на вопрос о возросшем импорте из европейских стран и насколько выгодно Кыргызстану помогать России обходить санкции.

«Речь идет о 45 наименованиях товаров двойного назначения. […] Понимаете, мы же построили свободную рыночную экономику и поэтому мы не можем контролировать миллионы транзакций и сотни тысяч экономических субъектов. Мы не можем знать, что они подписывают и куда привозят», — отметил он.

По словам Байсалова, большая часть договоров о поставках, которые заключаются от имени кыргызских предпринимателей, являются номинальными. «Эти товары даже не поступают в нашу страну», — сказал он, отметив, что те, которые поступают в КР, останавливают на границе.

«Мы предложили европейцам, чтобы они нас уведомляли о такого рода контрактах, которые подписываются от кыргызских предприятий. Они [в ответ] развели руками и сказали, что это невозможно. Также невозможно требовать от нас тоталитарного контроля», — заметил чиновник.

По словам Байсалова, Кыргызстан сейчас пользуется доверием всего мирового сообщества.

«Россия — крупнейший наш партнер и поэтому мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда от нашей маленькой, развивающейся страны требуют, чтобы мы решили проблемы, которые между третьими сторонами. Думаю, наша ситуация пользуется пониманием во всех мировых столицах», — заключил он.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года США и Европейский союз ужесточили контроль над экспортом в Россию технологий, которые могут использоваться не только для гражданских, но и для военных целей. Однако это не мешает некоторым фирмам, зарегистрированным в Кыргызстане, заниматься экспортом товаров в РФ. За это около семи кыргызстанских компаний оказались в санкционном списке Минфина США.

Также журналисты российского издания The Bell заметили, что Кыргызстан оказался единственной страной, чей экспорт в РФ не упал после угрозы вторичных санкций со стороны США в конце 2023 года.

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